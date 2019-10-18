السفير التركي لدى روما: موقف الحكومة الايطالية أضر بالعلاقات الثنائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال السفير التركي لدى روما مراد سليم إيسنلي، إن ردود أفعال الحكومة الإيطالية على عملية (نبع السلام) العسكرية لبلاده في شمال شرق سورية “ألحقت ضرراً بالعلاقات الثنائية” بين البلدين.

ولكن الدبلوماسي التركي أعرب، خلال مؤتمر صحفي في روما، عن “الامل في تجاوز هذه المسألة في وقت سريع”.

وكان رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، الذي إنتقد بقوة العملية العسكرية في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي طيب رجب اردوغان، قد وصف صباح اليوم الجمعة وقف إطلاق النار، الذي تمّ التوصل إليه في إتفاق بين أنقرة وواشنطن، بـ”النتيجة الإيجابية في حد ذاته”.