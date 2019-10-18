رينزي: مؤتمر ليوبولدا سيعرض صوراً مروعة من كوباني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، إنه في مؤتمر لحزبه، يعرف باسم ليوبولدا، والذي يفتح أبوابه في فلورنسا الجمعة، “سنعرض هذه الليلة، صوراً رهيبة للعمليات العسكرية ضد الأكراد”.

يذكر أن ليوبولدا هو مؤتمر سياسي يعقد سنوياً في الخريف، في فلورنسا (عاصمة مقاطعة توسكانا ـ وسط)، أعدّه وأطلقه ماتيو رينزي منذ عام 2010، وقد اتخذ إسمه من محطة قطارات سابقة تم تحويلها الى مقر لعقد اللقاءات والمؤتمرات.

وأضاف رينزي على موقعه الإخباري الخاص (Enews)، أنه “سنقوم أيضا بإجراء اتصال مع كوباني للتحدث الى بعض الفتيات الكرديات الرائعات اللاتي يقاتلن ضد العدوان التركي المهلوس”.

وأوضح زعيم حركة (إيطاليا حيّة) أن “من غير المُجدي أن نتحدث عن المستقبل إذا لم ندافع عن أولئك الذين قاتلوا من أجل حريتنا ضد متطرفي تنظيم (داعش)”، والذين “يتم التضحية بهم اليوم بسبب التقاعس المذنب من جانب الغرب”. واختتم بالقول إن “ليوبولدا يتواصل مع كوباني ويقول بوضوح إن على أوروبا أن تفعل أكثر مما تفعله بكثير لوقف هذه المذبحة”.