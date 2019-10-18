بومبيو يعقد اجتماعات في بروكسل في إطار حلف شمال الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بزيارة اليوم في إلى بروكسل حيث يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ.

وأشار بيان صادر عن الحلف اليوم إلى أن بومبيو سيحضر كذلك اجتماعاً لمجلس الحلف في وقت لاحق مساء.

ومن المنتظر أن يبحث بومبيو مع باقي الحلفاء العلاقات بين الحلفاء، لا سيما في ظل قيام تركيا بشن هجوم عسكري في شمال شرق سورية بعد انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.

وكان الجانبان الأمريكي والتركي قد توصلا يوم أمس إلى اتفاق بشأن تنسيق العمل في هذه المنطقة.

وقد واقت تركيا على وقف عملياتها العسكرية بشكل مؤقت، ما استدعى ثناء أمريكياً