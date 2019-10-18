الصليب الأحمر: الوضع السوري باعث للقلق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة الصليب الأحمر إن “الوضع مقلق للغاية في سورية”، وإذا “كانت أخبار الهدنة أمس مشجعة، فإن انتهاكها يثير مخاوف كثيرة”، لأن “ما كنا نأمله هو التمكن من إعطاء حد أدنى من الراحة للسكان المحاصرين في منطقة مسرح العمليات التركية”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الجمعة، أضاف رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمرين ورئيس الصليب الأحمر الإيطالي، فرانشيسكو روكّا، أن “من المقلق أنه لم يتم ضمان دخولنا إلى المنطقة على الفور”.

وأردف روكّا “طلبت من رجالنا العمل على مدار 24 ساعة يوميًا لأن مشكلة المياه شديدة الخطورة، وبشكل خاص بعد توقف ضخ أنابيب التوزيع التي تسد حاجة 400 إلى 500 ألف شخص”، كما أن “هناك خطر زيادة أعداد النازحين، وعلى وجه التحديد بسبب البحث عن المياه”.

وخلص رئيس الفرع الإيطالي للمنظمة، الى القول إن “عشرات آلاف الأشخاص يبحثون عن ملجأ أو مخيم، ويعمل المتطوعون بلا كلل لتنظيم المخيمات وإعدادها، لكن النازحين كثيرون”.