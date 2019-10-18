توسك: وقف إطلاق النار شمال سورية بمثابة مطالبة الأكراد بالاستسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس الاتحاد الأوروبي، المنتهية ولايته، دونالد توسك، عن قناعته أن وقف إطلاق النار، الذي أعلنته تركيا أمس في شمال شرق سورية، غير حقيقي وهو عبارة عن مطالبة للأكراد بالاستسلام.

وكان توسك يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد انتهاء القمة الأوروبية الدورية في بروكسل بالاشتراك مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر.

وأكد توسك عل ضرورة أن يكون موقف الأوروبيين متماسكاً وأن يكرر الاتحاد مطالبة أنقرة بوقف نهائي لعملياتها العسكرية في شمال شرق سورية وسحب قواتها من هناك.

ومضى قائلاً إنه “يجب على تركيا سحب قواتها من المنطقة، وهذا ليس فحوى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وعلى الرغم من موقفه هذا، أكد توسك أنه لا يرغب بإثارة أي تصعيد أو توتر جديد بين الأوروبيين والأتراك.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان العملية العسكرية التركية في شمال شرق سورية، مطالباً أنقرة بوقفها على الفور واحترام القانون الدولي الإنساني.

ولكن الأوروبيين لم يقوموا بفرض أي عقوبات اقتصادية أو فردية عل تركيا، مكتفين بدعوة دولهم لحظر تصدير السلاح إليها.