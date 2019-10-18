مالمستروم: ليس أمام أوروبا إلا الانتقام بعد الإجراءات الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعهد الاتحاد الأوروبي بالانتقام رداً على قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على حزمة من البضائع المستوردة من دوله.

وكانت واشنطن قد نفذت تهديداتها برفع معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع مستوردة من أوروبا بقيمة 7.5 مليار دولار، مسلحة بحكم لصالحها من قبل منظمة التجارة العالمية على خلفية مساعدات شركة الطيران ايرباص.

وعن هذا الموقف عبرت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، عن أسفها لما حدث، قائلة إن “هذه الخطوة لا تترك خياراً سوى التحرك لرفع رسومنا الجمركية على خلفية قضية بوينغ، حيث خرقت واشنطن قواعد منظمة التجارة العالمية”.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن بروكسل ستقوم بالرد في الوقت المناسب.

ويرى الأوروبيون أن فرض الرسوم الجمركية لا يصب في مصلحة أحد على المدى الطويل، إذ سيؤدي إلى الحاق أضرار جسيمة بعدة قطاعات تجارية واستثمارية لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ودعت المفوضة الأوروبية المسؤولين الأمريكيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات وتسوية النزاعات التجارية مع بروكسل بشكل يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي متمسك بمقترحاته التي قدمها قبل أشهر بشأن نظم دعم قطاع الطيران.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد ملتزم بحماية شركاته ومزارعيه ومستهلكيه من آثار الإجراءات الأمريكية.