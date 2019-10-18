السفير التركي لدى روما: مليونا لاجئ سوري سيعادون إلى المناطق الآمنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال السفير التركي لدى روما مراد سليم إيسنلي، إن مليوني لاجئ سوري سيتم إعادتهم إلى المناطق الآمنة التي نعتزم إنشاؤها في منطقة شمال شرق سورية.

وخلال مؤتمر صحافي في روما، الجمعة، أضاف الدبلوماسي التركي أن “عودة اللاجئين ستتم على أساس طوعي”، لكن “كخطوة أولى، يجب أن ننهي العملية العسكرية”، التي بدأت في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، “وتنظيف المنطقة من إرهابيي وحدة الحماية الشعبية (Ypg)”. وخلص السفير إيسنلي إلى القول إن “الخطوة ثانية تتمثل بالحاجة إلى إنشاء البنية التحتية لتحسين الظروف المعيشية”، وبعد ذلك “سيعيش هناك كل من يريد دون الإضطرار الى دفع أية ضرائب”.