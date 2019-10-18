إيطاليا: وصول مهاجرين اكراد عراقيين الى سواحل سالينتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول مهاجرين اكراد عراقيين الى سواحل سالينتو، التابعة لمقاطعة پوليا، جنوب البلاد.

وقالت المصادر ذاتها أنه “بعد ساعات قليلة من وصول 47 مهاجرا تم اعتراضهم الليلة الماضية قبالة سواحل سانتا ماريا دي ليوكا، رسا خلال الليل في أوترانتو 34 مهاجراً كردياً عراقياً، بينهم نساء وثلاثة أطفال”.

وأضافت المصادر الأمنية أنه “تم اعتراض المهاجرين قبالة ساحل أوترانتو من قبل قوات خفر السواحل”، حيث كانوا “على متن مركب شراعي مزود بمحرك أيضا”، وقد “تم إنزالهم في ميناء مدينة سالينتو”، حيث “تقوم الشرطة بالتحقق من هويات وجنسيات اثنين من المهربين المزعومين”.

وأوضح عناصر الصليب الأحمر، الذي قاموا باستقبال المهاجرين، أنهم “تعرضوا في عرض البحر للجفاف والإرهاق”، وأن “هناك شخص يعاني من انخفاض حرارة الجسم، لكنه في ظروف صحية معتدلة”.

وخلص أفراد المنظمة الإنسانية الى القول إن “أطباء من دائرة الصحة البحرية، قاموا بفحص المهاجرين، وقد تم اسعافهم وإطعامهم من قِبل متطوعينا، قبل نقلهم إلى مراكز الاستقبال القريب من المنطقة”.