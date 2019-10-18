دي مايو يعرض جناح إيطاليا في إكسبو دبي 2020

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير لويجي دي مايو سيكون في مدينة ماتيرا (جنوب) يوم الأحد المقبل، الموافق 20 تشرين الأول/أكتوبر، برفقة نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، للمشاركة بحدث “عام واحد على الإنطلاق”.

وأضاف بيان لمقر الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، أن “هذه المبادرة تمثل انتقالا رمزيا بين معرض إكسبو ميلانو 2015 ومعرض إكسبو دبي 2020، قبل واحد عام على افتتاحه”، مبينا أن “من بين المتحدثين، سيكون وزير التعليم والجامعة والبحوث، لورنتزو فيورامونتي، والمفوض العام للحكومة الإيطالية بمعرض اكسبو دبي 2020، باولو لييسينتي”.

واشارت مذكرة الخارجية الى أنه “سيتم في ماتيرا عرض ما ستشتمل عليه مشاركة إيطاليا في المعرض، والجناح الإيطالي المخصص لموضوع: الجمال يربط الناس”، مع “تقديم الهوية الثقافية والإبداعية والإنتاجية لبلادنا”، فضلا عن “الفن، العلوم، التقاليد، التكنولوجيا، الإبداع والجمال وتميز الأسلوب الإيطالي المعترف به دوليا”، لتكون “كأدوات لتعزيز الحوار بين الثقافات وتصميم عالم المستقبل”.

وكانت إيطاليا أول دولة من دول مجموعة السبع التي تضفي طابعاً رسمياً على انضمامها لمعرض إكسبو 2020، حيث ستشارك من خلال العديد من الشركاء المؤسسيين من العالم الأكاديمي، العلمي، الإبداعي، الرياضي، الإعلامي والموسيقي”.

وذكر البيان أن “مبادرة: عام واحد على الإنطلاق، ستكون فرصة مهمة أخرى لإبراز ماتيرا أيضًا”، التي “كانت عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2019، وتمثل موقعاً متطوراً في جنوب إيطاليا لقدرتها على جذب السياح”.

وخلص بيان (فارنيزينا) الى القول إن “وزيري الخارجية سيعقدان اجتماعًا ثنائيًا لتعميق الشراكة وفرص التبادل التجاري بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة”. وفي “نهاية الاجتماع، سيعقد الوزير دي مايو مؤتمرا صحافياً للمناسبة”.