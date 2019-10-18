السفير التركي بروما: أبلغنا إيطاليا دائما بالعمليات في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سفير أنقرة لدى روما، مراد سليم إيسنلي، “لقد أبلغتْ تركيا إيطاليا دائمًا بما كان يحدث على الحدود” مع سورية منذ عام 2011، مستشهداً بـ”أربع إشعارات وزارية وثلاثة على مستوى الأمانة العامة”.

وأضاف السفير التركي “لقد كنا نسجل دائمًا ما قلناه خلال اجتماعاتنا على المستوى الدبلوماسي”، مبينا أن “وزارة الشؤون الخارجية ستحظى بنسخة من الوثائق”، واسترسل مبدياً “الإستعداد لتقديم الوثائق حول ما قلناه، أين تحدثنا ومتى”.

وذكر الدبلوماسي التركي أنه “لهذا السبب، وعلى ضوء حقيقة أننا أبلغنا الحكومة الإيطالية دائمًا، أشعر بالحيرة من الاحتجاج الذي أبدته إيطاليا”، فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التركية في منطقة شمال شرق سورية.

وخلص السفير إيسنلي قائلا: “نحن لا نقبل هذه المقترحات من جانب الحكومة الإيطالية”.