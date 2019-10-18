إستبيان ايطالي: حوالي 85٪ ضد نهائي دوري أبطال أوروبا في اسطنبول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر إستبيان للرأي، أنه “بالنسبة للغالبية العظمى من الإيطاليين، ينبغي عدم إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في تركيا”.

وكشف المسح الذي أجرته مؤسسة (Index Research) لبرنامج سياسي متلفز، تبثه القناة السابعة (لا سيتّي)، أن “حوالي 85٪ من الفئة المستطلعة آراءها، تعارض إقامة نهائي الدوري الرياضي في اسطنبول”.

وأوضحت المسؤولة في المؤسسة الإحصائية المذكورة، ناتاشا توراتو، أنه “على السؤال المدرج ضمن سلسلة الأسئلة: هل تعتقد أن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا سيكون بمثابة لفتة مهمة، أجاب 84.8٪ بنعم و3.4٪ فقط بـ لا”، بينما “لم يبدِ 11.8٪ أي تعبير عن آرائهم”.