مساعدات إنسانية أوروبية لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 2 مليون يورو للمدنيين في ليبيا.

وستستخدم هذه الأموال في تقديم عدة خدمات صحية مثل الجراحات العاجلة والأدوية والأطراف الصناعية لضحايا الحرب في عدة مناطق ليبية.

ويغطي المبلغ أيضاً مسارات أخرى مثل المساعدات الغذائية والاغاثية الطارئة الأخرى، مع التركيز على تقديم عناية خاصة للأطفال.

وسيحول المبلغ إلى الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة جميعها على الساحة الليبية.

وتعليقاً على القرار، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية كريستوس ستايليانيدس، على تصميم الاتحاد الاستمرار بمساعدة المجموعات المدنية الأكثر تأثراً بالصراع في ليبيا، وقال إن “من المهم السماح للشركاء الدوليين بالاستمرار في عملهم هناك بدون معوقات”، وفق كلامه.

وتؤكد بروكسل أنها قدمت منذ عام 2014 مساعدات إنسانية واغاثية لليبيا تقدر بـ46 مليون يورو، وحسب بيان المفوضية “تأتي هذه المساعدات ضمن برنامج أوسع بقيمة 367.7 مليون يورو يهدف إلى مساعدة ليبيا على التعامل مع الأزمة من مختلف الجوانب”.

وتصرف هذه المبالغ، وفق البيان، من موازنة الصندوق الائتماني لصالح أفريقيا، الذي أنشأته أوروبا للتعامل مع مختلف أزمات افريقيا ومن أهمها الهجرة غير القانونية.

ويقدم الاتحاد الأوروبي كما يقول مسؤولوه مساعداته للأطراف العاملة في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الجنوبية والشرقية.