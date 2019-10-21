نتنياهو يفشل بتشكيل حكومة قبل يومين من انتهاء تكليفه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – ينتهي التكليف الذي منحه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة يوم بعد غدٍ الأربعاء، إلا انه يفشل بتشكيل الحكومة حتى الان.

وقال مسؤولون في حزب (الليكود) الذي يقوده نتنياهو إنه لا يعتزم الطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديد التكليف لمدة 14 يوما إضافية.

ويرجح ان يقوم الرئيس الإسرائيلي نهاية الأسبوع الجاري بتكليف زعيم المعارضة ورئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس بتشكيل الحكومة في غضون 28 يوما.

وقبيل انتهاء مدة التكليف قال نتنياهو في تدوينات على حساباته في شبكات التواصل، إن غانتس ينوي تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية، معتبرا أن ذلك يشكل خطراً على أمن إسرائيل.

واستنادا الى نتنياهو، فإن الأحزاب العربية ستدعم حكومة غانتس من الخارج على ان يقدم زعيم حزب إسرائيل بيتنا (اليميني)، افيغدر ليبرمان الدعم له أيضا.

لكن ليبرمان وجه انتقادات حادة الى نتنياهو، وقال في تدوينة على (فيسبوك) إن “هجمات نتنياهو على كل من يخالفه الرأي، لا يمكنها ان تخفي حقيقة فشله ثلاث مرات متتالية في تشكيل الحكومة”.

واضاف “بدلا من تحمل المسؤولية عن هذه الاخفاقات، شرع نتنياهو بحملة انتخابية ثالثة وانه يحاول فرض حكومة الاكراه الديني بدلا من حكومة وحدة ليبرالية واسعة”.

من جهته، فقد دعا غانتس نتنياهو الى اعادة التفويض بتشكيل الحكومة فورا الى الرئيس ريفلين بعد فشله في الحصول على الاغلبية بالكنيست.

وقال غانتس إن “الحملة الانتخابية قد انتهت بعد الانتخابات، وبدلا من اهدار الوقت في تصوير مقاطع فيديو، يجب عليك ان تعيد التفويض الى الرئيس ليتيح لنا الفرصة لتشكيل حكومة وحدة ليبرالية تقود الدولة بحكمة وبمسؤولية”.

ويأمل (الليكود) ان يفشل غانتس بتشكيل الحكومة، وهو ما سيضع إسرائيل أمام احد احتمالين: إما تشكيل حكومة وحدة وطنية او التوجه الى انتخابات جديدة.