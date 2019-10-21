إتحاد كرة القدم الإيطالي: اسطنبول من سيقرر بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال إتحاد كرة القدم الإيطالي إن “اسطنبول هي من سيتخذ القرار الأخير بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا (UEFA)”.

وفي حديث مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الاثنين، أضاف رئيس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) غابرييلي غراڤينا، أن “التحية العسكرية التي أداها اللاعبون الأتراك في سانت دينيس ضد فرنسا، بدت لي تحديًا”. وأردف “بصفتي مسالمًا، فقد أزعجني الأمر حقًا”.

وتابع غراڤينا “أعتقد أن الاتحاد التركي لكرة القدم يجب أن يتدخل مع اللاعبين”، في إشارة الى تعديل سلوكهم. واختتم بالقول “لا أعتقد أنهم سيسمحون لنا بالتصويت على القضية”، بل “سيكون القرار بيد المسؤول التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وكان إستبيان إيطاليا للرأي أجري الجمعة الماضية، قد أظهر أنه “بالنسبة للغالبية العظمى من الإيطاليين، ينبغي عدم إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في تركيا”. وكشف المسح الذي أجرته مؤسسة (Index Research) لبرنامج سياسي متلفز، تبثه القناة السابعة (لا سيتّي)، أن “حوالي 85٪ من الفئة المستطلعة آراءها، تعارض إقامة نهائي الدوري الرياضي في اسطنبول”.