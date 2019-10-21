سفينة إنقاذ تطلب ميناء آمناً من إيطاليا ومالطا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طلبت سفينة (أوشن فايكنغ) من إيطاليا ومالطا ضمان ميناء آمن لإنزال 104 مهاجرين تم إنقاذهم الأسبوع الماضي، تحملهم على متنها.

وقالت مذكرة لمنظمة أطباء بلا حدود، المسؤولة عن السفينة الى جانب منظمة (Sos Mediterranee)، أن “(أوشن فايكنغ) تركت منطقة البحث والإنقاذ الليبية وطلب ميناء آمنًا من مراكز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالية والمالطية”، مطالبة “إياهم بالتنسيق فيما بينهما إنطلاقا من وظيفتهما، لضمان قدر أكبر من الدعم، لتسهيل رسوها في أقرب وقت ممكن”.

هذا وقد تم انتشال المهاجرين يوم الخميس من على متن زورق كان يواجه صعوبات على بعد 90 كيلومترا بحريا قبالة الساحل الليبي”، وقد “رفضت (أوشن فايكنغ) إعادتهم إلى ليبيا”. وبهذا الصدد، قالت المنظمة المسؤولة عنها، إن “من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم هناك 40 قاصرا، 30% منهم غير مصحوبين بذويهم”، فضلا عن “امرأتان حاملان”.

وكانت (أوشن فايكنغ) قد أنزلت الأسبوع الماضي 176 مهاجراً في ميناء تارانتو (مقاطعة پوليا ـ جنوب)، بعد طلب إذن الرسوّ من السلطات الإيطالية والمالطية”.