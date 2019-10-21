المفوضية الأوروبية: يتعين على المملكة المتحدة شرح الخطوات القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعت المفوضية الأوروبية بريطانيا للعمل على شرح الخطوات المقبلة بشأن انسحابها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، مينا أندريفا أن بروكسل تلقت الطلب المقدم من لندن بشأن تأجيل بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، قائلة: “لقد بدأنا من جهتنا إجراءات المصادقة على الاتفاق ونراقب التطورات في لندن”، وفق كلامها.

ويقوم رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك بالتشاور مع زعماء الدول الأعضاء، فيما يقدم رئيس الوفد المفاوض لبريكست ميشيل بارنييه عرضاً أمام مجموعة النواب المكلفة الملف نفسه بعد ظهر اليوم.

وأشارت أندريفا الى أن الجدل القائم بسبب شكل الرسائل التي بعث بها جونسون لن يغير شيئاً من الاجراء المتبع في بروكسل.

وكان جونسون قد بعث بثلاث رسائل الأولى غير موقعة يطلب فيها التأجيل، الثانية بتوقيعه يشرح فيها مخاطر الأمر، والثالثة تؤكد أنه ينفذ فقط رغبة برلمان بلاده.

وقد أثارت التناقضات التي حملتها رسائل جونسون الكثير من الجدل والتكهنات في الأوروبية.