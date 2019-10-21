مسؤول إيطالي: نسعى لتوفير موارد مناسبة للأداة العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول إيطالي إن لدينا أداة عسكرية ميدانية استثنائية، إنها فخر الدفاع، ونحن نعمل على ضمان الموارد الكافية لجعل جميع التزامات تمضي قدمًا”.

وأضاف وكيل ديوان الرئاسة المخول بشؤون الدفاع، أنجيلو توفالو خلال إحاطة برلمانية عن أنشطة الجيش الإيطالي، أنه “قمنا على وجه الخصوص بتعميق عملية الطرق الآمنة، على ضوء الجلسة التي سأعقدها يوم الأربعاء المقبل في لجنة شؤون الدفاع، لغلق الاستبيان الخاص بظروف الأفراد العسكريين العاملين في العملية”.

وذكر المسؤول أن “هذا المسار أصبح يتيح التمثيل وإبلاغ البرلمان بالطرق التي تنظم بها العملية واحتياجاتها الحالية”، مبينا “نحن نتحدث هنا عن عملية تطورت على مر السنين لتصبح أكثر استجابة للحاجة الأمنية”.

وشدد توفالو على أن “رفاه وحماية الموظفين، وتحديث الوسائل وإجراءات الاستخدام هي في صميم التدابير الخاصة بمراجعة العملية” الأمنية المشار إليها.

هذا وقد تمت الإحاطة من قبل توفالو، الذي قام بتحديث الإطار التشغيلي الدولي والوطني للقوات المسلحة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال جوفاني فونغو، قائد قيادة القوات الميدانية وقيادة عمليات الجيش، الجنرال فيدريكو بوناتو.