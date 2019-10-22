جمعية بابوية: تقرير عن الاضطهاد ضد المسيحيين الخميس المقبل في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تقدم جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS) يوم الخميس المقبل، في كنيسة القديس بارتولوميو الكائنة على الجزيرة التبرية وسط روما، تقريرها الجديد تحت عنوان “عدسة على اضطهاد المسيحيين في الفترة بين عامي 2017 و2019”.

وقالت (ACS) في مذكرة، أنه “بعد تحية مسؤول الكنيسة، الأب أنجيلو رومانو، ستلقى كلمات تقديمية لكل من رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس جمعية عون الكنيسة المتألمة ألفريدو مانتوفانو ومدير فرعها الإيطالي أليساندرو مونتيدورو.

وأضافت المذكرة أنه “في أعقاب الشهادات الشخصية التي يدلي بها مسؤول مزار القديس أنتونيو دي كولومبوس، كان حاضراً وقت وقوع إحدى التفجيرات الانتحارية التي ضربت ثلاث كنائس في سريلانكا يوم أحد الفصح، والأب روجر كولوغو، كاهن أبرشية دوري شمال بوركينا فاسو، إحدى الأكثر تضرراً من الهجمات المعادية للمسيحيين، وصديق دون جويل يوباري، الذي اختُطف في 17 آذار/مارس الماضي”.

هذا ويدير الحدث المتحدثة باسم الفرع الإيطالي لعون الكنيسة المتألمة، مارتا بيتروزيللو.

وخلص البيان الى القول إن “الدراسة تتحدث عن الاضطهاد الذي يحدث في 20 دولة، يصعب للمرء أن يكون مسيحيًا فيها اليوم”، مما “يثبت أن المسيحية لا تزال تحتفظ بسجل مؤلم، بصفتها أكثر الديانات اضطهاداً في العالم”.