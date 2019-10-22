الامم المتحدة: أكثر من 176 ألف نازح سوري منذ إنطلاق العملية التركية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في سورية بأن العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في التاسع من تشرين أول/أكتوبر الماضي حملت “تداعيات كبيرة على الوضع الإنساني” داخل البلد.

واشار إلى أنه، “بعد مرور نحو أسبوعين على بدء الأعمال العدائية، نزح أكثر من 176 ألف سوري، من بينهم 80 ألف طفل، كما تضررت البنية التحتية المدنية الأساسية”.

وأكد المكتب الاممي، وفق بيان، أن “محطة العلوك لضخ المياه التي تخدم 400 ألف شخص في الحسكة ومخيمات النزوح المحيطة بها، تعطلت لمدة عشرة أيام. وقد قاد فريق من الهلال الأحمر العربي السوري جهود إصلاح وترميم المحطة بمساعدة خبراء من مديريتي المياه والكهرباء، وهو ما ساهم في استئناف ضخ المياه لنحو نصف المتضررين حتى الآن، بينما سيتمكن النصف المتبقي من الحصول على المياه خلال الأيام والساعات القادمة”.