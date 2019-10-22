عريقات: الانتخابات استحقاق لكل الشعب الفلسطيني تعطل كثيرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إلى أن الفلسطينيين يأملون من “جميع دول العالم” المساعدة مع الحكومة الإسرائيلية لاجراء الانتخابات في القدس. واضاف في مؤتمر صحفي اليوم في رام الله، “نأمل كما قلت ألا نحتاج لأي احد لمساعدتنا مع حركة حماس في قطاع غزة ”

وقال عريقات إن “القيادة الفلسطينية في اجتماعاتها الأخيرة برئاسة الرئيس محمود عباس اتخذت قراراً بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، وجرى تكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية المستقلة حنا ناصر ببدء المشاورات والعودة للرئيس لإصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات”، معلنا أن رئيس لجنة الانتخابات سيتوجه إلى غزة خلال اليومين المقبلين للقاء جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس. وقال “نأمل ألا نحتاج إلى تدخل ومساعدة دول في هذا الأمر. هذا استحقاق فلسطيني، استحقاق لكل إنسان فلسطيني أن يشارك في الانتخابات”.

وتابع عريقات “انطلاقا من هذا التكليف كان لدي اجتماعات مع سفراء وقناصل وممثلي الدول في دولة فلسطين وتحدثنا عن قرار الانتخابات ووجوب إجراءها، وهي استحقاق للشعب الفلسطيني تعطل كثيرا، ولكن الآن تحدثنا في المسالة الأولى وهناك اتفاق موقع مع الحكومة الإسرائيلية عام 1995، الملحق الثاني بروتوكول الانتخابات، المادة السادسة المتعلقة بترتيبات إجراء الانتخابات في القدس الشرقية”.

وقال المسؤول الفلسطيني “طالبنا من دول العالم أن تتأكد وتساعدنا في أن تلزم الحكومة الإسرائيلية في إجراء الانتخابات في القدس الشرقية كما تم عام 1996 و2005 و 2006، لان هذا ما نص عليه الاتفاق ونأمل أن لا تضع إسرائيل اي عراقيل أمام إجراء الانتخابات في القدس الشرقية ترشيحا وتصويتا وحملات انتخابية، بوجود مشرفين دوليين على غرار ما تم في الانتخابات السابقة”.