الفاو والاتحاد العالمي لأسواق الجملة يعملان معاً لمكافحة فقد الأغذية وهدرها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن إتفاق مع الاتحاد العالمي لأسواق الجملة من أجل “تجديد الشراكة وتعزيزها بهدف الحد من فقد الأغذية وهدرها على الصعيد العالمي وضمان توريد الأغذية الصحية والطازجة في عالم تتزايد فيه معدلات التحضر”.

الاتحاد العالمي لأسواق الجملة هو جمعية غير ربحية تمثل أكثر من 160 سوق من أسواق الجملة من جميع القارات تسعى لضمان أن يتم الاعتراف بالدور الهام الذي تلعبه أسواق الجملة والتجزئة، ولا سيما فيما يخص المنتجات الطازجة، في سلاسل توزيع الأغذية المحلية والوطنية والدولية، وسلامة الأغذية، ودعم الأعمال الصغيرة، حسبما نوهت المنظمة الاممية في بيان

ويضع الاتفاق الجديد، والموقع في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لمدة ثلاثة أعوام، الإطار لدعم مبادرات وبرامج الفاو لفقد الأغذية وهدرها إلى جانب تحسين أسواق الأغذية وأنظمة التوزيع.

وتشمل مجالات التعاون المخطط لها بين الفاو والاتحاد العالمي لأسواق الجملة التبادل المعرفي والدعم وتنمية القدرات للحد من فقد الأغذية وهدرها في أسواق الأغذية وفي نظم التوزيع. وسيساهم هذا التعاون في تطوير الفاو لمدونة قواعد السلوك بشأن فقد الأغذية والهدر الغذائي، وهو موضوع رئيسي في تقرير حالة الأغذية والزراعة لهذا العام. ويتم فقد الأغذية بعد الحصاد وقبل الوصول إلى مستوى البيع بالتجزئة، بما في ذلك خلال العمليات التي تتم في المزارع وخلال عمليات النقل والتخزين، فيما يحدث الهدر الغذائي على مستوى البيع بالتجزئة والاستهلاك ويرتبط بالعمر المحدود للمُنتَج وسلوك المستهلك.

ونقلت المنظمة الاممية التي تتخذ روما مقراً لها، عن نائب رئيس الاتحاد العالمي لأسواق الجملة ستيفان ليان قوله: “نحن ملتزمون بالعمل معاً لإيجاد طرق مبتكرة وفعالة للتغلب على التحديات الهائلة التي سيتعين علينا مواجهتها في قطاع الأغذية الزراعية إذا أردنا أن نكون قادرين على تأمين الغذاء لسكان العالم بطريقة مستدامة في العقود المقبلة. وتعد أسواق الجملة جهات فاعلة رئيسية في النظم الغذائية الصحية والمغذية، وفي تمكين المزارعين المحليين وذوي الحيازات الصغيرة من الحصول على منصة مناسبة لبيع إنتاجهم على مدار العام”.

من جانبه، قال المدير العام المساعد لشؤون إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفاو، ماكسيمو توريرو كولين: “تتسم أسواق الجملة بأهمية بالغة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وبالنسبة للمنتجين، تتيح لهم هذه الأسواق تجميع ما ينتجونه وتزيد فرص وصولهم إلى الأسواق وتضمن الالتزام بالمعايير وسلامة الأغذية. أما بالنسبة للمستهلكين، فتتيح أسواق الجملة أمامهم إمكانية الوصول إلى أنظمة غذائية متنوعة بأسعار معقولة. علاوة على ذلك، تعد أسواق الجملة المرحلة الأخيرة في سلسلة النشاطات التي يمكن أن تحدث فيها فواقد الأغذية، وهي بذلك تضطلع بدور محوري للحد من هذه الفواقد. لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد طرق للعمل معاً”.