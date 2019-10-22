كونتي: لسنا قلقين بشأن مطالبة بروكسل بتوضيحات حول موازنة العام القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء على أن حكومته ليست قلقة بشأن تلقيها رسالة من المفوضية الاوروبية تطالب بتوضيحات عاجلة لخطط موازنة عام 2020 بناء على مخاوف من عدم توافقها مع إلتزامات سابقة مع بروكسل بخفض الديون.

وقال كونتي في تصريحات للصحفيين، على هامش ندوة في روما، “سنقدم كل التوضيحات، لسنا قلقين”. وأضاف “هناك خطاب من بروكسل سيرد عليه وزير الاقتصاد والمالية (روبرتو غوالتييري)”. وجدد “لسنا قلقين، إنه حوار ضروري مع بروكسل لن نتجنبه”.

وحددت وثيقة مخطط موازنة عام 2020 التي أقرتها الحكومة الايطالية، وأرسلتها إلى المفوضية الاوروبية في وقت سابق، عجزا مستهدفاً يعادل 2.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

ووفق الوثيقة، التي تتطلب موافقة الجهاز التنفيذي الاوروبي ومصادقة البرلمان الايطالي بنهاية العام، فإنه من المقرر أن يتراجع العجز في عام 2021 إلى 1.8% وفي العام الذي يليه إلى 1.4% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بفضل آثار دائمة للتدابير الهيكلية التي ستتضمنها موازنة 2020.

يذكر أن حكومة كونتي الاولى كانت تجنبت تفعيل المفوضية الأوروبية لآلية إجراءات عقابية بعدما تعهدت بخفض العجز المستهدف لميزانية عام 2019 من 2.4% إلى 2.04%.