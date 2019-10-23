ترحيب أممي بإنشاء الأطراف اليمنية لنقاط مراقبة لتعزيز وقف إطلاق النار بالحديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعربت الامم المتحدة عن ترحيبها بإنشاء الأطراف اليمنية لأربع نقاط مراقبة على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة باليمن

جاء ذلك في بيان صدر مساء أمس على لسان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الإنتشار أبهيجيت غوها ، مبيناً أن الطرفين، وبإشراف الفريق غوها، وضعا اللمسات الأخيرة خلال الأيام الأربعة الماضية، على اتفاقات مكتوبة في النقاط الأربع، كما نشرا ضباط اتصال في كل من تلك النقاط.

وحسب الامم المتحدة، فإن الهدف من إنشاء نقاط المراقبة يكمن في تيسير القيام بعملية التهدئة بنحوٍ مباشر بين الأطراف في مناطق التوتر التي تعتبر عرضة للنزاع، وجاءت ثمرة اتفاقات توصل إليها الطرفان خلال الاجتماعات المشتركة السابقة للجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وتعمل نقاط المراقبة بالتعاون مع مركز العمليات المشترك لآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم إنشاؤه مؤخرا وتفعيله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة.

كما جدد البيان الاممي الدعوة للأطراف لـ”تقديم الدعم الكامل لعملية المراقبة والاتصال وآلية التهدئة لتعزيز وقف إطلاق النار وتخفيف التوتر من أجل إنقاذ الأرواح”، مناشدا بـ”خفض حدة الخطابات ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحُديدة”