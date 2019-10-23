إيطاليا ترحب بدعوة مصرية لإستئناف التعاون بقضية ريجيني بعد عام من الانقطاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر إعلامية بأن النائب العام المصري الجديد، المستشار حمادة الصاوي وجه دعوة إلى السلطات القضائية في روما لعقد إجتماع في القاهرة لإستئناف التحقيقات الثنائية المتعلقة بمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في العاصمة المصرية في أوائل 2016.

ووفق تلك المصادر، فإن الدعوة المصرية جاءت عبر رسالة إلى السفير الايطالي في القاهرة جامباولو كانتيني، أكد خلالها المستشار الصاوي “العزم على إحراز تقدم في مجال التعاون القضائي بين البلدين في التحقيقات بقضية ريجيني”.

ووصف وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو هذه الدعوة بـ”الخبر الهام الذي ترحب به الحكومة الإيطالية”، مجددا “التزام الدولة الأقصى” للكشف عن حقيقة ملابسات مقتل الباحث الايطالي.

وكان دي مايو قد تعهد في تصريحات سابقة بالعمل على إستئناف التعاون بين النيابة العامة في بلاده ونظيرتها المصرية في القضية، مشيرا إلى أن آخر تواصل بين الجانبين يعود إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.وقال في تصريحات إذاعية “بالنسبة إلى (قضية) ريجيني، هناك جمود غير مقبول”.

ومن المتوقع أن يتم هذا الاجتماع في القاهرة بين الطرفين المصري والايطالي بعد تعيين النائب العام الجديد في روما.