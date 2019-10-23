البابا يتابع بـ”قلق” الاوضاع في تشيلي ويدعو للحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان- قال البابا فرنسيس في نهاية المقابلة العامة صباح اليوم الأربعاء في ساحة القديس بطرس في روما، إنه يتابع “بقلق ما يحدث في تشيلي”.

وأضاف البابا “آمل أنه، بوضع حد للمظاهرات العنيفة من خلال الحوار، أن تبذل الجهود لإيجاد حلول للأزمة ومواجهة الصعوبات التي أحدثتها، من أجل مصلحة كل الشعب” في تشيلي.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رئيسة تشيلي السابقة، ميشيل باشيليت، قد حثت السياسيين والمجتمع المدني على المشاركة في “حوار فوري” لحل الأزمة المميتة التي عصفت بالبلاد في الأيام الأخيرة.

ولقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم فيما أصيب أكثر من 40 شخصا في الاحتجاجات ضد تزايد انعدام المساواة. وقد بدأت المظاهرات الأسبوع الماضي عقب اقتراح بزيادة أسعار النقل العام، والذي تم إلغاؤه لاحقا. ورأت باشيليت أنه “من الضروري أن تخضع جميع الأفعال التي أدت إلى إصابة أو وفاة، من قبل السلطات والمتظاهرين، إلى تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة”.