رئيس البرلمان الاوروبي يدعم تأجيل بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، الدول الأعضاء الاستجابة لدعوة رئيس الاتحاد دونالد توسك، بشأن قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد خروجها من التكتل الموحد (بريكست) إلى ما بعد 31 الشهر الحالي.

وأشار رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي، في تصريحات له اليوم، إلى أن طلب التمديد لا زال مطروحاً رغم التطورات الأخيرة في لندن.

ويتحدث ساسولي هنا عن قيام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحب مشروعه بعد تصويت برلمان بلاده ضد الجدول الزمني الذي اقترحه لتمرير الاتفاق، والذي كان من المفترض أن يؤمن الانسحاب في موعده وفق الاتفاق الموقع مع بروكسل الأسبوع الماضي.

وقال ساسولي: “اعتقد أنه من المستحسن قبول التمديد، الأمر الذي سيسمح للمملكة المتحدة بتوضيح موقفها وللبرلمان الأوروبي بالقيام بدوره”.

وكان البرلمان الأوروبي، وهو الطرف المخول تمرير الاتفاق من الناحية الأوروبية، قد علق قراره بانتظار التطورات على الضفة المقابلة من المانش.

وهذا وسيعقد سفراء الدول الJ27 الأعضاء في الاتحاد اجتماعاً مساء اليوم لدراسة الوضع، دون اتخاذ قرار نهائي حول مدة التمديد.