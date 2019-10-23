إيطاليا: إجتماع للجنة الأمنية يحلل تهديد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ترأست وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي اللجنة الوطنية للنظام والأمن العام، في مقر الوزارة، قصر (ڤيمينالي) الأربعاء، بحضور مدراء الشرطة ووكالات المعلومات الأمنية والدفاعية.

وقال بيان للوزارة أنه “كان على جدول أعمال الإجتماع، وضع النظام والأمن العام في البلاد وظاهرة الهجرة”، وأنه “في افتتاح إجتماع اللجنة، أعربت وزيرة الداخلية عن ارتياحها وامتنانها للعمل المتواصل الذي تقوم به جميع الكوادر المختلفة الملتزمة بحماية الأمن القومي”.

وأشار البيان الى أنه “تم خلال الاجتماع إجراء تحليل لخطر التهديد الإرهابي”، وبشكل خاص “الخطر القادم من خارج البلاد”. أما “على صعيد الجريمة المنظمة، فقد تم بحث أحدث العمليات الأمنية التي اشتملت على اعتقال هاربين من وجه العدالة ومصادرات كبيرة لأصول مالية وواردات للأرباح غير المشروعة”.

أما من ناحية ظاهرة الهجرة، فقد تم وفقا لبيان (ڤيمينالي) “التركيز على الوافدين غير النظاميين، وبشكل خاص أولئك الذين يصلون ذاتيا”، وكذلك على “المبادرات الحالية الرامية إلى زيادة أنشطة إنفاذ القانون وعمليات الإعادة إلى الوطن”، للمهاجرين.