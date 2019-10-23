منظمة إنسانية: 104 أشخاص على متن أوشن فايكنغ بانتظار مرفأ آمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية إنه “لا يزال هناك 104 أشخاص على متن سفينة (أوشن فايكنغ) في انتظار مرفأ أمان”.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الأربعاء، كتبت منظمة (Sos Mediterranee) المسؤولة عن السفينة المذكورة الى جانب منظمة أطباء بلا حدود، أنه “على ضوء التوقعات بأن تزداد شدة الريح، نأمل أن تتحرك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتسهيل عملية رسوّ عاجلة”، لـ(أوشن فايكنغ).

وكانت السفينة قد طلبت أمس من إيطاليا ومالطا ضمان ميناء آمن لإنزال 104 مهاجرين تم إنقاذهم الأسبوع الماضي”، مبينة أنها “تركت منطقة البحث والإنقاذ الليبية وطلبت ميناء آمنًا من مراكز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالية والمالطية”، مطالبة “إياهما بالتنسيق فيما بينهما إنطلاقا من وظيفتهما، لضمان قدر أكبر من الدعم، لتسهيل رسوها في أقرب وقت ممكن”.