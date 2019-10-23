روسيا تشدد على خضوع كل مناطق سورية لسلطة دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت الخارجية الروسية الأربعاء، إن جميع الأراضي السورية يجب أن تكون خاضعة لسلطة دمشق، كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن موسكو لا ترى جدوى من إقامة “منطقة آمنة” تحت إشراف دولي شمال شرقي سورية.

وأشار فيرشينين إلى أن الاتفاق حول شمال سورية، والذي نتج عن القمة الروسية التركية أمس الثلاثاء، لا يقتضي وجود القوات التركية في مدينتي منبح وعفرين، كما طالبت الولايات المتحدة بإنهاء احتلالها العسكري لمنطقة التنف السورية.

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن أرتالاً جديدة لوحدات الجيش السوري تضم دبابات وآليات عسكرية دخلت اليوم ريفي الرقة والحسكة لتعزيز انتشار الجيش في منطقة الجزيرة السورية، دون أن يمكن التحقق من دقة هذه المعلومات من مصدر آخر.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية عبرت نهر الفرات ظهر اليوم، ووصلت مدينة عين العرب الحدودية شمال سورية، في إطار الاتفاق الروسي – التركي حول انسحاب القوات الكردية من الشمال السوري.

وأضافت أن الشرطة العسكرية “ستساعد في انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وإزالة سلاحها على عمق 30 كلم، في القسم الأكبر من شمال شرقي سورية على الحدود مع تركيا.

وأعلن الجيش الوطني السوري المعارض لدمشق والمقرب من تركيا أنه فرض سيطرته على كامل مدينة رأس العين في ريف الحسكة شمال شرق سورية، بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لقوات سورية الديمقراطية منها.

وبالتزامن، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لن يُسمح لهم بالبقاء في سورية على الحدود مع تركيا “تحت عباءة النظام السوري”.

ووفق وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، ستقيم قوات النظام السوري 15 مركزاً على الحدود مع تركيا، بموافقة تركية، فيما قالت مصادر تركية عسكرية، بعد الاتفاق مع موسكو، إن تركيا ستقيم على الأقل 12 مرصداً للمراقبة لصالحها في شمال شرق سورية.