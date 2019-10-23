سياسية إيطالية: البرلمان الأوروبي رفض اقتراح حزب الرابطة وقف تمويل إردوغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت سياسية إيطالية إنه “بعد جدال حافل بالتصريحات ضد العمليات العسكرية التركية ضد أكراد سورية والحث على التصرف بحزم لوقف العمليات الحربية، رفض البرلمان الأوروبي الاقتراح المقدم من كتلتنا لإلغاء التمويل الممنوح لتركيا”.

وأضافت البرلمانية الأوروبية فرانشيسكا دوناتو (من حزب الرابطة) أن الطلب السالف الذكر، كان بمثابة “المبادرة الأوروبية الملموسة الوحيدة التي من شأنها وقف إردوغان”، أو “وضع حد لتواطؤنا مع ديكتاتور دموي عنصري على أي حال”.

وتابعت البرلمانية دوناتو “كما رفض البرلمان الأوروبي اقتراحنا بتخفيض رواتب ومخصصات مفوضي الاتحاد الأوروبي”، مبينة أن “هذا هو الوجه الحقيقي للأغلبية الأوروبية”، فهي “مجرد كلمات معسولة فقط، وفي غياب أي حقائق، سوى دعم الأنظمة المناهضة للديمقراطية، عدم الاكتراث بالضحايا الأبرياء والإبقاء على الامتيازات الأكثر غير ملائمة للنخبة فقط”.