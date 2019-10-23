مسؤول إيطالي: عملية “طرق آمنة” ضرورية لكنها تحتاج لتعديلات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول إيطالي إن “ما يبغي التعامل معه بطريقة جماعية هو المشكلة الأساسية المتمثلة بعملية طرق آمنة”، التي “ولدت استجابة لحالة طارئة وأصبحت هيكلية”، في إشارة الى مشاركة أفراد القوات المسلحة بالدوريات الأمنية للشرطة.

وأضاف وكيل وزارة الدفاع، أنجيلو توفالو خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع البرلمانية، في إطار دراسة استقصائية لظروف الأفراد العسكريين العاملين في عملية “طرق آمنة”، أن “التغييرات ضرورية ويجب علينا أن نجريها”.

وتابع توفالو أن “عملية طرق آمنة، مفيدة وضرورية في ضوء مساهمتها بأمن مدننا”، وهي “تملي علينا ضرورة التفكير بالحاجة إلى إعادة تقييم التهديد الذي نتعرض له من أجل إعادة معايرة كادر العملية بشكل ملتزم وفعال وفاضل من ناحية العدد، البنية التحتية والإدارة، دون الإخلال بتنفيذ المهام الأساسية للأداة العسكرية، وحماية الأفراد وتيسير عملهم بأفضل الشروط”.

ووفقًا لوكيل الوزارة، فإن “هناك تدابير محددة لا يمكن تنفيذها إلا في سياق حوار مناسب بين الوزارات”، في إشارة إلى “سبل تنفيذ الخدمة التي ينبغي تنفيذها بإطار أكثر ديناميكية، يجمع، على سبيل المثال، عدة مواقع في مسار واحد للقيام بالدوريات، من أجل توفير الوقت والأفراد مع تقليل التوتر”.

وفي هذا الصدد، رأى توفالو أن من المناسب “مواصلة التعمق في هذا السياق على مستوى الوزارة، حتى التمكن من إجراء حوار مع وزارة الداخلية، كما هو بديهي، حول توظيف أفراد القوات المسلحة لعملية طرق آمنة”.