إيطاليا: تضامن كبير لمقاطعة توسكانا مع الشعب الكردي في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – أكبر وأشمل تضامن مع الشعب الكردي أعرب عنه المجلس الإقليمي بمقاطعة توسكانا (وسط)، الذي وافق بالإجماع على اقتراح إدانة التدخل العسكري التركي شمال شرق سورية، والالتزام بإحياء ذكرى الناشطة الشابة هيفرين خلف التي قتلت بوحشية مؤخراً.

وقال مستشار الحزب الديمقراطي في مجلس المقاطعة فرانشيسكو غاتزيتّي لدى عرضه الاقتراح الذي شهد اتحاد أصوات كل من حزبه، “نعم لتوسكانا من اليسار”، و”حزب الرابطة”، إن “ما جعلنا نجتمع ونتحد معًا، كانت روح هذا النص، وثيقة أصبحت موروثًا سواء أكان بالنسبة لمن أعده، الأسس التي عملنا عليها، ومن قرر بعد ذلك التوقيع على الصيغة الجديدة أيضًا”، والذين “أود أن أشكرهم على عملهم واستعدادهم جميعاً”.

وتابع “بقيامنا بذلك، رفعنا جميعًا صوت المجلس بصوت عال وواضح، معرباً عن إدانته الشديدة للهجوم العسكري الأحادي الجانب الذي قررته الحكومة التركية بقيادة (الرئيس رجب طيب) أردوغان”، وكذلك “التضامن والقرب من الأطفال، النساء والرجال الاكراد ضحايا العنف والقمع”.

وأشار غاتزيتّي الى أن “الدعم الواسع والإجماعي لهذا الطلب هو علامة على الإهتمام الكبير الذي يمكن أن تعبر عنه توسكانا، أرض السلام ورجال نادوا به دائماً، مثل الأب إرنستو بالدوتشي”. إنه “اهتمام يجعلها تتميز وتعرف في مواقف مثل هذه كيف تدع هذه الروح تسود على الانقسامات والصراعات”.