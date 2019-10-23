برلماني أوروبي: لتحافظ إيطاليا على الالتزام بوقف تصدير الأسلحة لتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – دعا برلماني أوروبي إيطاليا الى المحافظة على الالتزام الذي قطعته على نفسها بوقف تصدير الأسلحة لتركيا.

وأعرب نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، على هامش الجلسة العامة في ستراسبورغ، عن “الأمل بأن المراسيم الوزارية اللازمة لتطبيق حظر تصدير الأسلحة الى تركيا، المعلن في 14 من الشهر الجاري في لوكسمبورغ من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تصل بأقرب ما يمكن”، مبينا أن “من الجيد أن إيطاليا تعهدت بذلك بوضوح”، لذا “يجب الحفاظ على تنفيذ الالتزام في أقرب وقت ممكن”.

وتابع كاستالدو “أكدنا بقوة على وجوب أن يكون هناك حظر من جانب جميع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتصدير الأسلحة إلى تركيا وطلبنا إغلاق محادثات انضمامها للإتحاد، نظرًا لأن معايير كوبنهاغن لا تحترم مطلقًا، بسبب وضع دولة القانون وجدول أعمالها الجيوسياسية الشديدة العدوانية”.

وأشار البرلماني الأوروبي المنتمي لحركة خمس نجوم، الى أنه “لم يعد هناك مجال لمواصلة التظاهر بعدم حدوث أي شيء والرضوخ للابتزاز، بعد خيار مرتجل للاستعانة بمصادر خارجية لإدارة تدفقات الهجرة إلى تركيا”، الأمر الذي “يجعلنا عرضة للابتزاز في كل مرة”. وخلص الى القول “لقد دعا البرلمان إلى رد فعل قوي، ونحن نطلب أكثر من ذلك، للدفاع عن اتساقنا ومبادئنا”.