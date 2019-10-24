غوتيريش: نسعى لعولمة عادلة وعمل جريء بشأن المناخ ونجتهد لضمان حقوق الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- قال الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش، إن “ميثاق الأمم المتحدة يظل مرساة أخلاقية مشتركة في عالم مليء بالأحداث العاصفة”.

وفي رسالته السنوية لمناسبة يوم الأمم المتحدة، الذي يصادف الخميس، ذكّر غوتيريش بدور المنظومة الاممية في “التعامل مع المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الناس في حياتهم اليومية”، حسبما أفاد المكتب الاعلامي للأمم المتحدة.

ويصادف اليوم، 24 تشرين الأول/أكتوبر، الذكرى السنوية لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ في عام 1945، وهي الوثيقة المؤسسة للمنظمة، فعندما صادقت عليها غالبية الدول الموقعة عليها، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، جلبت الأمم المتحدة رسميا إلى حيز الوجود.

وقال الأمين العام في رسالته: “نحن نعمل من أجل عولمة عادلة وعمل جريء بشأن المناخ. ولا ندخر جهدا لضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين، ونقول: لا للكراهية من أي نوع. ونحن نسعى جاهدين للحفاظ على السلام، مع تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين المحاصرين في الصراع المسلح“.

ويتم إحياء هذا اليوم منذ عام 1948، وفي عام 1971، أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة باحتفال الدول الأعضاء باليوم باعتباره عطلة رسمية.