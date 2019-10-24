سورية: قسد تتهم تركيا والفصائل الموالية بإنتهاك وقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إتهمت قوات سورية الديمقراطية (قسد) القوات التركية وفصائل (الجيش الوطني)، التابعة للمعارضة للنظام في دمشق بإنتهاك عملية وقف إطلاق النار وبالاستمرار “في حرب الإبادة”، مطالبة الولايات المتحدة الامريكية بالتدخل لوقف “العدوان.

وقال الناطق بإسم قوات (قسد) الكردية، كينو غابرييل في بيان الخميس “إن قوات سورية الديمقراطية و في الوقت الذي تؤكد التزامها بقرار وقف إطلاق النار و حقها المشروع بالدفاع عن النفس فإنها تحمل الجانب التركي مسؤولية تدهور عملية وقف إطلاق النار كما تطالب الضامن الأمريكي بالتدخل فورا لوقف هذا العدوان على شعبنا”.

وأضاف “على الرغم من التزام قواتنا بقرار وقف إطلاق النار و انسحاب قواتنا من كامل منطقة وقف إطلاق النار إلا أن الدولة التركية والفصائل الإرهابية الموالية لها ما زالت تنتهك عملية وقف إطلاق النار و ما زالت مستمرة في حرب الإبادة ضد شعبنا و قرانا”. واشار إلى أنه “منذ صباح هذا اليوم تشن الفصائل الإرهابية و بدعم و إسناد من جيش الغزو التركي هجوما بريا واسعا على قرى المناجير و الأسدية و المشيرفة خارج منطقة وقف إطلاق النار، حيث تتعرض هذه القرى للقصف المدفعي و الهجوم البري مما تسبب بنزوح آلاف المدنيين من القرى الثلاثة و ما زالت قواتنا مشتبكة حتى لحظة كتابة هذا البيان”.