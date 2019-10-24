ناشطون يشككون في تأكيدات روسية ببدء انسحاب القوات الكردية من شمال سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد ناشطون إعلاميون سوريون على تواصل مع سكان من منطقة شرق الفرات، إن مراقبة الوضع ميدانياً “لا يوحي بنيّة القوات الكردية الانسحاب، فلم تلحظ المعارضة السورية انسحاب أي آلية عسكرية ثقيلة أو دبابة للقوات الكردية من المطقة، وأن مقاتلي هذه القوات لم ينسحبوا من المنطقة المتفق عليها، بل هم فيها مستمرون ويرفعون أعلام النظام السوري”.

وقال الناشط الإعلامي “ربيع العادل” لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن عمليات حفر الأنفاق وبناء المتاريس التي تقوم بها القوات الكردية مازالت مستمرة في مناطق عدة حتى اللحظة، وخاصة في محيط مدينة عين العرب”.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن المقاتلين الأكراد شرق الفرات بدأوا بالانسحاب من المناطق الحدودية في سورية، وفق اتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة.

ووقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي الروسية مساء الثلاثاء اتفاقية تقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب وقوات سورية الديمقراية التي يسيطر عليها الأكراد خلال 150 ساعة من منطقة عمقها 30 كم متاخمة للحدود التركية، إضافة إلى سحب أسلحتها من منبج وتل رفعت، على أن يبدأ العسكريون الروس والأتراك تسيير دوريات مشتركة هناك فيما بعد الانسحاب.

وأتى الاتفاق الروسي التركي بعد ساعات من انتهاء اتفاق بين واشنطن وأنقرة، ينص على إيقاف عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة.

ومن غير الواضح إن كان انسحاب القوات الكردية سيتم بالفعل خلال الـ 120 ساعة التي تبقى منها نحو 70 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم أيضاً إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي لا تُحدد فترة زمنية معينة لبقاء الجيش التركي في منطقة عملية (نبع السلام) شمال شرقي سورية.

في نفس السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إنشاء المنطقة الآمنة المتفق عليها مع تركيا على الحدود السورية “نجح وأرسى وقف إطلاق النار”، وأشار في تغريدة على (تويتر) أن مهمة بلاده القتالية في سورية “انتهت”، وأصبح “الأكراد آمنين”، وتم تأمين مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المعتقلين.