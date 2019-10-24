المعارضة الايطالية تنتقد إنقساماً بحزبي الائتلاف في تصويت بالبرلمان الاوروبي بشأن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أنتقدت المعارضة الايطالية إنقسام نواب حزبي الائتلاف الحاكم (حركة خمس نجوم-الحزب الديمقراطي) في تصويت بالبرلمان الأوروبي، غير ملزم للدول الأعضاء، حول فتح الموانئ الاوروبية أمام سفن إنقاذ المهاجرين التابعة للمنظمات غير الحكومية.

وقالت رئيسة كتلة برلمانيي حزب (فورتسا إيتاليا) في مجلس النواب الايطالي، ماريا ستيلا جيلميني في تصريح صحفي”بفضل أصوات برلمانيينا الاوروبيين أسقط البرلمان (في تصويت بستراسبورغ) مشروع قرار عن المهاجرين يساوي بين الاجهزة الامنية الوطنية (خفر السواحل والقوات البحرية) والمنظمات غير الحكومية في عمليات الاغاثة في البحر الابيض المتوسط”.

وأضافت البرلمانية القيادية في الحزب، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني، “إنقسمت الاحزاب الداعمة لحكومة جوزيبي كونتي بشأن التصويت، حيث صوت نواب الحزب الديمقراطي لصالح مشروع القرار بينما إمتنع أولئك الذين ينتمون إلى حركة خمس نجوم عن التصويت. إذن ما هو موقف الحكومة الإيطالية من هذه القضية المهمة والحساسة؟”.

وبدوره، وصف زعيم حزب الرابطة وزير الداخلية السابق، ماتيو سالفيني، نتيجة التصويت بأنها ”صفعة في وجه الاغلبية (الايطالية) المتشبثة بالمناصب والمدعومة من (الرئيس الفرنسي، إيمانويل) ماكرون”. وأردف “رفض البرلمان الأوروبي قرارًا سيمح بفتح المرافئ على مصراعيها للمنظمات غير الحكومية. إنه انتصار لحزب الرابطة ولإيطاليا: لا تسامح مع أولئك الذين ينتهكون قوانيننا، ويريدون ملء بلادنا بالمهاجرين غير الشرعيين”.