إيطاليا تعلن نهاية عمل منظومتها الدفاعية بجنوبي تركيا في إطار مهمة للناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية، على لسان وكيل وزارة الدفاع أنجيلو توفالو “بدء العمليات اللوجيستية” لسحب منظومة الدفاع الجوي الايطالية (Samp-T) المنصوبة في قهرمان مرعش جنوبي تركيا، ضمن عملية (السياج النشط) تحت مظلة حلف شمال الاطلسي (ناتو).

وأوضح توفالو، خلال مساءلة أمام لجنة الدفاع في مجلس النواب الايطالي اليوم الخميس، أن المهمة الايطالية ضمن (السياج النشط) بدأت في عام 2016 ، وحصلت على الضوء الاخضر من البرلمان الايطالي إلى نهاية عام 2019. وقال المسؤول الايطالي “بنهاية المهمة في 31 كانون الاول/ديسمبر، حيث ستعود المنظومة والجنود الايطاليين (130 عسكريا) إلى الوطن”.

ولم يشر توفالو إلى أي علاقة بين إعادة المنظومة وعملية (نبع السلام) التركية، التي إنتقدتها روما بشدة عندما أعلنت أنقرة إنطلاقها، إلا أن برلمانيين بالمعارضة طالبوا في وقت سابق حكومة بلادهم بالانسحاب من (السياج النشط) رداً على العملية العسكرية التركية ضد الميليشيات الكردية في شمال شرقي سورية.

وتعود عملية (السياج النشط) إلى نهاية عام 2012، عندما طلبت حينها تركيا من حلف شمال الاطلسي المساعدة لمواجهة هجمات صاروخية محتملة من جانب النظام السوري.