مفوضية شؤون اللاجئين الاممية تطلق استراتيجية عالمية للطاقة المستدامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إطلاق “إستراتيجية عالمية للطاقة المستدامة” تعزز الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة في مخيمات اللاجئين ومواقع استضافتهم.

وقال مدير شعبة دعم البرامج في المفوضية، أندرو هاربر: “لا مفر من حقيقة أن تغير المناخ يساهم في الأسباب الكامنة وراء الصراعات والنزوح. من الجفاف والمجاعة إلى الظواهر المناخية الأكثر تواتراً، فإن تأثيرات تغير المناخ يعاني منها في الغالب الفئات السكانية الأكثر ضعفاً وتهميشاً في العالم، بمن فيهم اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم“.

وحسب تقديرت المفوضية، فإن أكثر من 90% من اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات لديهم قدرة محدودة على الحصول على الكهرباء، مما يجعل من الصعب عليهم الطهي أو تأمين الدفء أو التعلم أو العمل أو السير بشكل صحيح خلال الليل الأمر الذي يعرضهم أيضاً لمختلف مخاطر الحماية والصحة.

وينتج عن نقص الطاقة النظيفة قيام العديد من اللاجئين بإشعال الحطب أو الفحم لتلبية احتياجاتهم المنزلية الملحة، في حين أن المنشآت المجتمعية والخاصة بالدعم غالباً ما تغذيها مولدات الديزل. كل مصادر الطاقة هذه تحمل في طياتها تكاليف بيئية ومالية باهظة.

وقال هاربر: “يلجأ معظم اللاجئين إلى بعض من أكثر المناطق ضعفاً في العالم، الأمر الذي يطرح تحديات إنسانية وبيئية كبيرة. نحن بحاجة للتأكد من أن أولئك الذين يجبرون على الفرار قادرون على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطاقة بعيداً عن ديارهم، مع التقليل من التدهور البيئي إلى أدنى حد وحماية سبل عيش المجتمعات المضيفة”.

وأشارت مفوضية شؤون اللاجئين إلى أنها تعمل منذ عدة عقود للحد من الآثار البيئية المترتبة عن أزمات اللاجئين. وتشمل بعض المبادرات الرئيسية إنشاء مزارع للطاقة الشمسية في مخيمي الأزرق والزعتري في الأردن؛ وتوفير وقود الطهي النظيف في النيجر؛ والوقود النظيف ومحطة لمعالجة النفايات للاجئين في بنغلاديش؛ والطاقة المتجددة وحلول الطهي النظيفة للاجئين في رواندا وتنزانيا وإثيوبيا.