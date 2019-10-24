نائبة وزير خارجية إيطاليا: منطقة المتوسط منصة فريدة من الفرص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تيرانا- شددت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، مارينا سيريني على أن بلادها ترفض “الرؤية الضيقة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​كمصدر للتحديات” حصراً، بل ترى أنها “تجسد منصة فريدة من الفرص مثل تلك في قطاعات الطاقة وحماية البيئة والتجارة والسياحة والشباب والحوار الديني”.

واشارت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما الخميس، إلى أن حديث سيريني جاء خلال مخاطبتها المؤتمر المتوسطي السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنعقد في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث نوهت بأن “البعد المتوسطي للأمن يمثل تحديات وفرصًا”، وفي “مواجهة هذا السيناريو، يتعين علينا جميعًا الدخول في شراكة متجددة وأعمق ورؤية طويلة الأجل”.

وعقدت نائبة وزير خارجية إيطاليا، الدولة العضو في ترويكا رئاسة المنظمة، على هامش اعمال المؤتمر اجتماعات ثنائية مع نائب وزير الخارجية الجورجي، لاشا دارساليا ، ومع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، رشيد بلدهان.