رئيس الوزراء الفلسطيني يناشد أوروبا بإتخاذ إجراءات تتناسب مع دعمها لحل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-ناشد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، هولندا وبقية دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ “إجراءات تتناسب مع مواقفها الصلبة الداعمة لحل الدولتين لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي، خاصة فيما يخص الاستيطان.“

وجاء ذلك خلال لقائه عددا من البرلمانيين والناشطين السياسيين من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) الهولندي، اليوم الخميس في رام الله، حيث أكد على “ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانتهاك القانون والقرارات الدولية”، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية

واستعرض رئيس الوزراء عددا من الإجراءات التي بإمكان البرلمانات الأوروبية طرحها على حكوماتها، مثل “مقاطعة منتجات المستوطنات وليس فقط وسمها، وعدم السماح للمستوطنين الإسرائيليين حملة جوازات سفرها بالإقامة بشكل غير شرعي بالأراضي الفلسطينية”.

كما نوه رئيس الحكومة الفلسطينية بـ”ضرورة إسراع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بنشر قائمة الشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن نشرها سيعطي دفعة كبيرة لإمكانية التصدي للاستيطان وتجفيف المصادر المالية للمستوطنات”.