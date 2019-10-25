مدير إيني يثمن النتائج “القوية” المحققة في الربع الثالث من العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمّن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي النتائج التي حققتها المجموعة في الربع الثالث من العام الحالي، حيث إرتفع الانتاج من النفط والغاز إلى 1.89مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 6% مع صافي ربح قدره 0.52 مليار يورو.

وقال ديسكالزي “إنها نتائج قوية جداً، في حين أن المعاملات المالية كشراء أصول إكسون في النرويج و20٪ من مصفاة الرويس في الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى إعطاء دفعة إضافية من حيث النمو والاستقرار”.

وأردف “حققنا على وجه الخصوص نمواً ملحوظاً في الإنتاج في هذا الربع، بما يعادل 6%، وذلك بفضل مساهمات مصر وكازاخستان وغانا وأول إنتاج في المكسيك، بعد 11 شهرًا فقط من إتخاذ قرار الاستثمار هناك. سمح الإنتاج المتزايد ونتائج تسويق الغاز بتدفق نقدي في الأشهر التسعة الأولى من العام، محققا زيادة كبيرة على الرغم من السيناريو العالمي المتأزم، بلغت قيمته 9.4 مليار يورو”.