روسيا تعلن وصول 300 من عناصر الشرطة العسكرية إلى سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة وصول نحو 300 من الشرطة العسكرية الروسية إلى سورية، للمساعدة في انسحاب القوات الكردية من الحدود مع تركيا.

ووفق قناة (روسيا اليوم)، “ستباشر هذه الوحدة في تنفيذ مهمة المساعدة على ضمان سلامة السكان وحفظ القانون والنظام، وتسيير الدوريات، والمساعدة في انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية”.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وكالة الانباء السورية الرسمية، أن جيش النظام سيّر دورية مشتركة مع الشرطة العسكرية الروسية ولأول مرة داخل مدينة عين العرب.