قائد الجيش الإسرائيلي: الوضع بالساحتين الشمالية والجنوبية متوتر وقد يتحول لصراع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي من ان الوضع في الساحتين الشمالية في إشارة الى الحدود مع لبنان وسوريا والجنوبية في إشارة الى قطاع غزة ، متوتر وهش وقد يتدهور الى صراع عسكري.

وقال كوخافي إن “الوضع في الساحتين الشمالية والجنوبية ، متوتر وهش وقد يتدهور إلى صراع ، على الرغم من أن أعدائنا ليسوا مهتمين بالحرب. ونتيجة لذلك ، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتسريع عملية الإعداد في الأشهر الأخيرة”.

ولفت في حديث مع المراسلين العسكريين الإسرائيليين الى ان “الجبهة الشمالية هي التحدي الاستراتيجي الرئيسي، حيث التموضع العسكري الإيراني في سورية ومشروع الصواريخ الدقيقة الذي تقوده طهران”.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيليإن” ايران تستغل مناطق الدول الضعيفة غير القابلة على تطبيق سيادتها بشكل كامل”.

وأضاف “لبنان وقع في اسر حزب الله، حيث شكل الحزب جيشا خاصا به فضلا عن انه يتحكم عمليا في سياستها الأمنية”.

وعرض كوخافي خطة جديدة متعددة السنوات، تشمل شراء معدات قتالية ذات قدرة تدميرية، وتحسين الوسائل الدفاعية للتصدي للطائرات المسيرة في المنطقتين الشمالية والجنوبية.