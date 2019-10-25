موغيريني في الصين لمناقشة العلاقات الثنائية والدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تتواجد الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايتها، فيديريكا موغيريني، حالياً في الصين، حيث تجري لقاءات مع كبار المسؤولين هناك لمناقشة العلاقات الثنائية والدولية.

واستعرضت موغيريني مع كل من رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ووزير الخارجية وانغ بي، تطور العلاقات الثنائية بين بروكسل وبكين على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويعمل الجانبان على التحضر لقمتين عادية أوروبية – صينية واستثنائية بين المجلس الأوروبي وبكين خلال عام 2020.

وترى المسؤولة الأوروبية حاجة لمزيد من العمل للدفع قدماً بعملية ابرام اتفاق ثنائي شامل حول الاستثمارات وآخر حول البيانات الجغرافية، حيث “يتعين إعادة التوازن للعلاقات التجارية والاقتصادية البينية”، حسب البيان الصادر عن مكتبها.

وتتناول المحادثات الأوروبية الصينية مواضيع مختلفة مثل الملف النووي الإيراني، الوضع في شهب الجزيرة الكورية، سورية، فنزويلا و التعاون في مجال السلام والأمن في افريقيا.

كما تطرق الحديث إلى الوضع في هونغ كونغ ومسائل تتعلق بحقوق الانسان.

وطمأنت موغيريني المسؤولين الصينيين إلى أن رؤساء المؤسسات الأوروبية الجدد سيستمرون في انتهاج سياسة إيجابية تجاه بكين.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مصمم على الاستمرار في الدفاع عن حقوق الانسان في مختلف أنحاء العالم، بوصفها قضية غير قائل للتجزئة على أساس ميثاق الأمم المتحدة ومعاييرها.