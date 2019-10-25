إيني تعلن إكتشاف موارد نفطية جديدة في خليج السويس بمصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة إيني الايطالية للطاقة اليوم الجمعة إكتشاف موارد نفطية جديدة في منطقة إمتياز أبو رديس سدري في خليج السويس، حيث تنشط في عمليات التنقيب شركة (بتروبل) التي تمتلكها المجموعة الايطالية مناصفة مع الشركة المصرية العامة للبترول.

وأشارت إلى أن هذا الاكتشاف جاء نتيجة حفر بئر (سدري 33) لترسيم اكتشاف (سدرى 23)، الذي أُعِلن عنه في شهر تموز/يوليو الماضي. وتوقعت إيني إنتاج 5 آلاف برميل في اليوم بعد إكمال عملية حفر (سدري 33) خلال الايام المقبلة.

وقال عملاق الطاقة الايطالي في بيان الجمعة “بهذه النتيجة الهامة الجديدة يتواصل المسار الإيجابي في أعمال التنقيب في الحقول البحرية القريبة في إمتيازات التنقيب التاريخية لإيني في مصر ويوضح أنه بفضل استخدام السمات الجيولوجية والتكنولوجية الجديدة يمكن إعادة تقييم مناطق استكشاف كانت تعتبر أنها وصلت إلى مستوى عال من النضج”.