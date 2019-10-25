وزير الدفاع الايطالي يلتقي نظيرته الفرنسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما أن وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني عقد إجتماعا ثنائيا اليوم الجمعة في بروكسل مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لحلف شمال الاطلسي (ناتو) في بروكسل.

وكتب وزير الدفاع الايطالي في تغريدة عبر منصة (تويتر) “التعاون الاستثنائي بين إيطاليا وفرنسا ميّز تاريخ الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. العديد من مجالات العمل المشترك، مثل التعاون في صناعة بناء السفن العسكرية والدعم المتبادل ضمن مبادرة التعاون المنظم الدائم (بيسكو)… حوار متميز أعيد تأكيده اليوم في بروكسل”.