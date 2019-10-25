وزير الدفاع الايطالي: وزاري ناتو لم يهتم بالوضع السوري حصرا بل أيضا بافريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني اليوم الجمعة إلى أن الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي “تميز بالقلق بشأن ما يحدث في شمال شرق سورية”، كما “ركز أيضًا الاهتمام على ما يحدث في إفريقيا”.

وأضاف الوزير الايطالي، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر المنعقد في مقر الحلف في بروكسل “لقد أرضانا هذا كثيرًا، لأنه يعني أن الحلف استوعب الاقتراح الإيطالي الداعي للاهتمام بالاحداث 360 درجة من جانبه، مع الانفتاح على الجبهة الجنوبية” للبحر الابيض المتوسط. وأردف “إنها خطوة مهمة إلى الأمام”.

وقال غويريني “المخاوف لا تزال قائمة، لكنني وجدت استعدادًا للعمل معًا، سواء خلال الجلسات العامة أو في الاجتماعات الثنائية التي عقدتها هذا الصباح أيضًا مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ومع الوزيرة الفرنسية فلورنس بارلي”.