ستولتنبرغ يقلل من شأن سحب إيطاليا للمنظومة الدفاعية من جنوب تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حاول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التخفيف من الجدل القائم بين الحلفاء بشأن قيام إيطاليا بسحب منظومة دفاعها الجوي الموجودة في جنوب تركيا تحت رايه الحلف ونية اسبانيا عمل الشي نفسه.

وكان يانس ستولتنبرغ يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في نهاية اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، مشيراً إلى أن القرار الإيطالي اتُخذ منذ عدة أشهر ويدخل ضمن إطار عمليات التناوب القائمة بين الحلفاء لمساعدة تركيا على تأمين حدودها الجنوبية منذ 2012.

وحول الوضع في شمال شرق سورية، والذي تمت مناقشته ليل أمس، أقر ستولتنبرغ باستمرار وجود الخلافات بين الحلفاء، وقال: “علينا الآن التركيز على كيفية التقدم للأمام، فالوضع الحالي في هذه المنطقة لا يمكن أن يدوم ولا بد من البحث عن حل سلمي”.

وفي السياق نفسه، عبر ستولتنبرغ عن ترحيبه بالمقترح الألماني القائل بضرورة انشاء منطقة آمنة في شمال شرق سورية تحت مراقبة دولية.

ويرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن خفض العنف في شمال شرق سورية يعتبر مقدمة لإيجاد حل سلمي تفاوضي للأزمة في هذا البلد.

ولكن ستولتنبرغ بدا حذراً تجاه اعلان الولايات المتحدة الأمريكية نيتها بإبقاء عدد قليل من جنودها هناك لحماية آبار النفط.

وشدد ستولتنبرغ على ضرورة التركيز على الاستمرار في محاربة العدو المشترك لكافة الحلفاء، وهو تنظيم (داعش).

ونوه بأن الحلف ليس منخرطاً في العمليات العسكرية الميدانية للتحالف الدولي ضد داعش، بل يدعم هذا التحالف عن طريق طائرات أواكس والنهوض بمهمات تدريب عسكرية في العراق.

كما ناقش وزراء دفاع الحلف التواجد الأطلسي في أفغانستان وحماية دول الحلف من التهديد الخارجي الهجين.