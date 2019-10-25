وزير دفاع إيطاليا: يلزم حل سياسي في سورية وإبقاء وقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أشار وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، الى ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية والإبقاء على وقف إطلاق النار أيضاً.

وفي تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ببروكسل، الجمعة، أضاف الوزير غويريني أنه “عبرنا خلال الإجتماع بكلمات حازمة للغاية عن رأينا حول الهجوم الذي شنته تركيا”، في شمال الشرق السوري.

وتابع الوزير الإيطالي أنه، “قبل كل شيء، تحدثنا فيما يتعلق بالعواقب الإنسانية التي تحققت، على أمل أن يكون هناك حل سياسي يحافظ على وقف إطلاق النار ويحل محل الخيار العسكري”.

وذكر غويريني أنه “الاهتمام انصب بشكل خاص على العديد من مهام الناتو”، وبالمقام الأول “تلك التي ترى إيطاليا في الطليعة، من خلال التزام الوحدات العسكرية، الموارد والرجال”، والتي “تحظى بتقدير كبير في لبنان، العراق، كوسوفو وأفغانستان”.

وخلص وزير الدفاع الى القول إنه من ناحية أفغانستان “أولينا اهتماماً خاصاً لكي لا تنقطع وتستمر المسيرة التي قمنا بها في السنوات الأخيرة”، وذلك “بفضل الالتزام العميق للغاية من قبل قوات التحالف، في سبيل تحقيق الاستقرار، تهدئة البلاد، في ظل محاربة الإرهاب”.